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Нападающий "Динамо" Тюкавин: если признали лучшим игроком РПЛ, наверное, всё так и есть

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Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин высказался о награде лучшему игроку РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Считаю ли я себя лучшим игроком РПЛ на данный момент? Если признали лучшим, наверное, всё так и есть. Во мне это, конечно, ничего не меняет. Провёл хороший сезон - сразу же признали лучшим игроком, нужно продолжать в том же духе", - цитирует Тюкавина "РБ Спорт".

В завершившемся сезоне Константин Тюкавин провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 38 матчей и отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 16 миллионов евро, ранее сообщалось, что нападающим активно интересуются мадридский "Атлетико" и португальская "Бенфика".

На церемонии награждения "Герои РПЛ" форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин был признан лучшим игроком российского чемпионата в сезоне-2023/2024.

Динамо Константин Тюкавин
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