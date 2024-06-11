"Ему свойственно сильно рефлексировать после поражений? Переживает, но он психологически устойчивый парень – игра закончилась, надо двигаться к следующей. Это нормальный европейский подход. Он один из немногих, кто в "Динамо" с 5 лет, кто играет за ромбик и бьется за честь клуба. Иностранцы, бывает, проиграли и идут улыбаются. Костя же переживает, динамовец до мозга костей", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Константин Тюкавин провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 38 матчей и отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 16 миллионов евро, ранее сообщалось, что нападающим активно интересуются мадридский "Атлетико" и португальская "Бенфика".
На церемонии награждения "Герои РПЛ" форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин был признан лучшим игроком российского чемпионата в сезоне-2023/2024. По итогам сезона команда Марцела Лички заняла третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах. Бело-голубые в заключительном туре уступили "Краснодару" на выезде со счётом 0:1 и уступили петербургскому "Зениту" в чемпионской гонке.
Агент Сафонов - о Тюкавине: он один из немногих, кто в "Динамо" с 5 лет, кто играет за ромбик и бьется за честь клуба
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о преданности своего клиента клубу.
Фото: ФК "Динамо"