"Глушенков - интересный футболист, креативный, выделяется в "Локомотиве". "Зенит" сейчас делает акцент на легионерах. В "Локомотиве" Глушенков играет ключевую роль. Для Максима не очень хорошо переходить в "Зенит" и играть время от времени. Глушенков - креативный футболист. Он сильнее некоторых легионеров", - поделился Горшков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий московского "Локомотива" Максим Глушенков может продолжить карьеру в санкт-петербургском "Зените". Глушенков выступает за "железнодорожников" с января 2023-го года. Трансфер из "Крыльев Советов" обошелся московскому клубу в 2.6 миллиона евро.
В минувшем розыгрыше РПЛ Максим Глушенков принял участие в 29-ти матчах своей команды. На его счету 6 забитых мячей и 18 результативных передач. Еще 2+3 по системе гол+пас Глушенков оформил в 9-ти матчах в Кубке России. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 11 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Горшков: Глушенков выделяется в "Локомотиве". В "Зените" он будет играть время от времени
Экс-игрок "Зенита" Александр Горшков высказался о возможном переходе форварда "Локомотива" Максима Глушенкова в "Зенит".
Фото: официальный сайт "Локомотива"