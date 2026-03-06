Радимов сделал прогноз на дерби ЦСКА - "Динамо"

Фото: ПФК ЦСКА

- Мне кажется, ЦСКА меньше трёх не забьёт. Они побегут. Они "Краснодару" должны были восемь накидать. Кто у " Динамо " будет обороняться? Тот вихрь, который в середине есть у ЦСКА — я не знаю, как с ними бороться, - сказал бывший игрок на канале "Это футбол, брат!".

По мнению эксперта, коллектив Фабио Челестини может показать результативную игру. Он отметил, что у бело-голубых могут возникнуть серьёзные проблемы в обороне.Встреча ЦСКА и "Динамо" состоится 8 марта в рамках 20-го тура РПЛ. В первом круге нынешнего чемпионата армейцы обыграли соперника на выезде со счётом 3:1.ЦСКА с 36 очками идёт четвёртым в чемпионате, в то время как динамовцы располагаются на восьмой позиции.