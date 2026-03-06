"Он не знает наш чемпионат". Экс-гендиректор "Динамо" высказался о Карседо

- "Динамо" сделало Гусева главным, а "Спартак" привёз тренера, который не знает наш чемпионат. У клубов были аналогичные истории перед зимней паузой, а по результатам получилось, что "Динамо" выигрывает в качестве, - цитирует функционера "Спорт день за днём".
Напомним, в первой игре полуфинала Пути РПЛ Кубка России "Динамо" обыграло "Спартак" со счётом 5:2. Ответный поединок пройдёт 18 марта.
В турнирной таблице чемпионата России бело-голубые располагаются на восьмой позиции, а спартаковцы занимают шестую строчку.