Матчи Скрыть

"Он не знает наш чемпионат". Экс-гендиректор "Динамо" высказался о Карседо

Евгений Муравьёв, экс-гендиректор "Динамо", сравнил решения московских клубов при выборе главного тренера.
Фото: ФК "Спартак"
По его мнению, бело-голубые поступили более правильно, доверив команду Ролану Гусеву, чем "Спартак", который возглавил Хуан Карседо.

- "Динамо" сделало Гусева главным, а "Спартак" привёз тренера, который не знает наш чемпионат. У клубов были аналогичные истории перед зимней паузой, а по результатам получилось, что "Динамо" выигрывает в качестве, - цитирует функционера "Спорт день за днём".

Напомним, в первой игре полуфинала Пути РПЛ Кубка России "Динамо" обыграло "Спартак" со счётом 5:2. Ответный поединок пройдёт 18 марта.

В турнирной таблице чемпионата России бело-голубые располагаются на восьмой позиции, а спартаковцы занимают шестую строчку.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится