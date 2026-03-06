Российский тренер ответил, связаны ли проблемы "Спартака" с игрой Максименко

Фото: ФК "Спартак"

- Не могу сказать, что Максименко не соответствует уровню, он хороший вратарь. А вот как оборона играет, сколько ошибок совершили в матче против " Динамо ", - цитирует Тарханова "Матч ТВ"

По мнению специалиста, проблемы команды связаны не столько с действиями вратаря, сколько с игрой защитников.Напомним, в первых официальных встречах 2026 года красно-белые пропустили семь мячей. В матче РПЛ против "Сочи" команда позволила сопернику забить дважды, а затем в кубковом дерби уступила "Динамо" со счётом 2:5. В чемпионате России команда Хуана Карседо с 32 очками идёт на шестой строчке.В следующем туре красно-белые примут дома "Акрон".