Российский тренер ответил, связаны ли проблемы "Спартака" с игрой Максименко

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался об игре голкипера "Спартака" Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению специалиста, проблемы команды связаны не столько с действиями вратаря, сколько с игрой защитников.

- Не могу сказать, что Максименко не соответствует уровню, он хороший вратарь. А вот как оборона играет, сколько ошибок совершили в матче против "Динамо", - цитирует Тарханова "Матч ТВ".

Напомним, в первых официальных встречах 2026 года красно-белые пропустили семь мячей. В матче РПЛ против "Сочи" команда позволила сопернику забить дважды, а затем в кубковом дерби уступила "Динамо" со счётом 2:5. В чемпионате России команда Хуана Карседо с 32 очками идёт на шестой строчке.

В следующем туре красно-белые примут дома "Акрон".

