Байдачный: если Кордобе что-то не нравится, пусть едет в Америку

"Расизм русскому народу несвойственен. У нас очень много народов, которые составляют нашу страну, все живут, относятся друг к другу по-человечески. В сознании русского человека нет превосходства над кем-то, мы же не американцы или англосаксы.
Если Кордобе что-то не нравится, пусть едет домой. Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм. Если расизм, то чего не уедешь, а зарабатываешь в хороших условиях?" — сказал Байдачный "Советскому спорту".
ЦСКА обыграл "Краснодар" в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со счётом 3:1. Ответная игра команд пройдёт на "Ozon Арене" в Краснодаре 17 марта.