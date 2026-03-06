Матчи Скрыть

Байдачный: если Кордобе что-то не нравится, пусть едет в Америку

Бывший футболист московского "Динамо" и сборной СССР Анатолий Байдачный прокомментировал инцидент с участием нападающего "Краснодара" Джона Кордобы, случившийся в кубковом матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
Несколько футболистов "Краснодара" и представители клуба сообщают, что в адрес игрока с трибун прозвучали оскорбительные выкрики расистского содержания. Данное заявление пока не получало официального подтверждения, "Краснодар" подал жалобу, которую рассмотрит КДК РФС.

"Расизм русскому народу несвойственен. У нас очень много народов, которые составляют нашу страну, все живут, относятся друг к другу по-человечески. В сознании русского человека нет превосходства над кем-то, мы же не американцы или англосаксы.

Если Кордобе что-то не нравится, пусть едет домой. Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм. Если расизм, то чего не уедешь, а зарабатываешь в хороших условиях?" — сказал Байдачный "Советскому спорту".

ЦСКА обыграл "Краснодар" в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со счётом 3:1. Ответная игра команд пройдёт на "Ozon Арене" в Краснодаре 17 марта.

