Встреча состоится 6 марта. Место в воротах парижской команды займёт российский голкипер Матвей Сафонов. Футболист монегасков Александр Головин остался в запасе на предстоящий поединок.
"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Пачо, Забарный, Мендеш, Заир-Эмери, Фернандес, Витинья, Баркола, Дуэ, Кварацхелия.
"Монако": Кён, Керер, Фас, Энрике, Закария, Вандерсон, Камара, Бамба, Балогун, Кулибали, Аклиуш.
Добавим, что для Сафонова предстоящая встреча будет восьмой в текущем сезоне французского чемпионата. В предыдущих семи матчах он пропустил шесть голов.
Сафонов выйдет в старте "ПСЖ" на игру с "Монако"
