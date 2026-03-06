Сафонов выйдет в старте "ПСЖ" на игру с "Монако"

Стали известны стартовые составы "ПСЖ" и "Монако" на матч 25-го тура чемпионата Франции.

Фото: Getty Images

Встреча состоится 6 марта. Место в воротах парижской команды займёт российский голкипер Матвей Сафонов. Футболист монегасков Александр Головин остался в запасе на предстоящий поединок.



"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Пачо, Забарный, Мендеш, Заир-Эмери, Фернандес, Витинья, Баркола, Дуэ, Кварацхелия.



"Монако": Кён, Керер, Фас, Энрике, Закария, Вандерсон, Камара, Бамба, Балогун, Кулибали, Аклиуш.



Добавим, что для Сафонова предстоящая встреча будет восьмой в текущем сезоне французского чемпионата. В предыдущих семи матчах он пропустил шесть голов.

