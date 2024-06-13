"У него контракт с "Бешикташем" до 2027 года. н мечтал играть в Европе, а в Россию всегда успеет вернуться. Мне неизвестно о его возможном возвращении", - цитирует слова Зайнутдинова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зайнутдинов перейдёт в петербургский "Зенит", а сумма трансфера обойдётся сине-бело-голубым в 4,5 млн евро.
В сезоне 23/24 казахстанский футболист провёл за "Бешикташ" 37 матчей, в которых забил 1 гол.
По итогам сезона 23/24 "Бешикташ" занял в чемпионате 6 место, набрав 56 очков в 38 играх. Отметим, что команда стала обладателем Кубка Турции, обыграв в финале "Трабзонспор" со счётом 3:2.
Отец Зайнутдинова - о возможном переходе сына в РПЛ: мне неизвестно о его возможном возвращении
Батыржан Зайнутдинов, отец игрока "Бешикташа" Бактиера Зайнутдинова, поделился своим мнением о возможном переходе своего сына в клуб российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Бешикташ"