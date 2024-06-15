"В раздевалке все сидели грустные. Меня переполняли эмоции, я плакал. Мне очень нравилось играть в "Сочи". Мне нравилось работать с парнями. И это все было очень жестко как для меня, так и для одноклубников", - цитирует Дркушича "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Ване Дркушич провёл за "Сочи" во всех турнирах 24 матча и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока сборной Словении в 2,8 миллионов евро. Ранее появилась информация, что защитник хочет покинуть клуб и продолжить карьеру в РПЛ или в европейском клубе.
По итогам сезона-2023/2024 команда Роберта Морено заняла последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и напрямую вылетела из РПЛ в Первую лигу. Испанский специалист продлил контракт с клубом.
Дркушич: я плакал после вылета "Сочи" из РПЛ, мне очень нравилось играть в этом клубе
Защитник "Сочи" Ваня Дркушич рассказал о переживаниях команды после вылета из РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"