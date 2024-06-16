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Журналист Карпов: Гладышев может перейти в "Крылья"

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Футболист московского "Динамо" Ярослав Гладышев может перейти в самарские "Крылья Советов".
Фото: ФК "Динамо"
Как сообщает источник, самарский клуб рассматривает Гладышева, как потенциальное усиление. Ранее в СМИ сообщалось об интересе "Крыльев" к другому игроку "Динамо" - Грулёву.

В составе "Динамо" Гладышев провёл 67 матчей, забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач. Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 1,8 млн евро.

Источник: telegram-канал Ивана Карпова

Ярослав Гладышев Иван Карпов Крылья Советов Российские трансферы
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