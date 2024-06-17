"Если выбирать из защитников, особенно тех, кого я видел в деле, это однозначно Игорь Дивеев. Из полузащитников я бы выделил Антона Миранчука и Ваню Облякова. Из нападающих это точно Федя Чалов и Костя Тюкавин", - сказал Головин в шоу "Потерянные очки Вани Новосельцева" на телеканале 2х2.
Напомним, что ранее голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов перешёл во французский "ПСЖ" за 20 миллионов евро, вратарь подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин интересен мадридскому "Атлетико" и португальской "Бенфике".
В текущем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 38 матчей и отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.
Головин назвал игроков из РПЛ, которым пора переехать в европейский чемпионат
Полузащитник "Монако" Александр Головин назвал игроков РПЛ, которым пора переезжать в Европу.
Фото: ФК "Динамо"