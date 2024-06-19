"Николич - тренер, который может подстраиваться под любую схему, если что-то пойдёт не так. Если будем играть в четыре защитника - посмотрим. Думаю, если что, смогу сыграть левого нападающего, если потребует ситуация", - цитирует Кругового "РИА Новости".
Напомним, что 3-го июня московский ЦСКА объявил об отставке с поста главного тренера Владимира Федотова - на его место был назначен Марко Николич, который ранее руководил московским "Локомотивом". По итогам завершившегося сезона "армейцы" заняли шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 48 очков в 30-ти встречах.
Данил Круговой перешёл в московский ЦСКА из петербургского "Зенита" на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего защитника в 1,8 миллионов евро.
Круговой: при Николиче могу сыграть левого нападающего, если потребует ситуация
Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что может сыграть в нападении при Марко Николиче.