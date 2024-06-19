Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Хорватия
16:00
АлбанияНе начат
Германия
19:00
ВенгрияНе начат
Шотландия
22:00
ШвейцарияНе начат

Круговой: при Николиче могу сыграть левого нападающего, если потребует ситуация

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что может сыграть в нападении при Марко Николиче.
"Николич - тренер, который может подстраиваться под любую схему, если что-то пойдёт не так. Если будем играть в четыре защитника - посмотрим. Думаю, если что, смогу сыграть левого нападающего, если потребует ситуация", - цитирует Кругового "РИА Новости".

Напомним, что 3-го июня московский ЦСКА объявил об отставке с поста главного тренера Владимира Федотова - на его место был назначен Марко Николич, который ранее руководил московским "Локомотивом". По итогам завершившегося сезона "армейцы" заняли шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 48 очков в 30-ти встречах.

Данил Круговой перешёл в московский ЦСКА из петербургского "Зенита" на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего защитника в 1,8 миллионов евро.

Данил Круговой ЦСКА Марко Николич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится