Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 2 1 2
Ахмат2 тайм
Рубин
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
0 - 1 0 1
Енисей1 тайм
Черноморец
16:00
Спартак КостромаНе начат
Челябинск
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

Черданцев: у "Спартака" есть все перспективы на победу в Кубке России

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался о перспективах "Спартака" в текущем розыгрыше Кубка страны.
Фото: ФК "Спартак"
"Есть все перспективы на победу в Кубке. Если "Краснодар" выйдет в финал, то команда уже будет заканчивать сезон на ободах. Если выйдет "Динамо", это другой коленкор, потому что они будут готовиться к финалу и больше ничего не делать.

Забегать вперед в этом отношении я бы не стал. Но перспектива выиграть Кубок у "Спартака" очень хорошая", - сказал Черданцев.

На этой неделе "Спартак" выбил "Зенит" из Кубка России и прошел в следующую стадию турнира. В Санкт-Петербурге красно-белые одержали победу во втором этапе полуфинала Пути регионов (0:0, 7:6 - по пен.) и в финале сыграют на своем поле против ЦСКА.

Напомним, в финале Пути РПЛ встречаются московское "Динамо" и "Краснодар". Первая игра на "ВТБ Арене" завершилась вничью - 0:0. Ответная встреча пройдет в Краснодаре.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится