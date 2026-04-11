Черданцев: у "Спартака" есть все перспективы на победу в Кубке России

"Есть все перспективы на победу в Кубке. Если "Краснодар" выйдет в финал, то команда уже будет заканчивать сезон на ободах. Если выйдет "Динамо", это другой коленкор, потому что они будут готовиться к финалу и больше ничего не делать.
Забегать вперед в этом отношении я бы не стал. Но перспектива выиграть Кубок у "Спартака" очень хорошая", - сказал Черданцев.
На этой неделе "Спартак" выбил "Зенит" из Кубка России и прошел в следующую стадию турнира. В Санкт-Петербурге красно-белые одержали победу во втором этапе полуфинала Пути регионов (0:0, 7:6 - по пен.) и в финале сыграют на своем поле против ЦСКА.
Напомним, в финале Пути РПЛ встречаются московское "Динамо" и "Краснодар". Первая игра на "ВТБ Арене" завершилась вничью - 0:0. Ответная встреча пройдет в Краснодаре.
