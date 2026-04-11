По информации источника, Илья Самошников, Олег Рябчук, Владислав Саусь и Тео Бонгонда не отправились со "Спартаком" на матч 24 тура РПЛ с "Ростовом".
Завтра, 12 апреля, столичный "Спартак" сыграет на выезде с "Ростовом" в матче 24 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени. По итогам 23 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным баллом, ростовчане располагаются на десятой строчке с 25 очками в своем активе.
Источник: Metaratings.
Стало известно, кто из футболистов "Спартака" пропустит матч с "Ростовом" - источник
Стали известны футболисты "Спартака", которые пропустят матч 24 тура РПЛ с "Ростовом".
