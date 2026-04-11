Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
2 - 2 2 2
АхматЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
Балтика
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
1 - 4 1 4
ЕнисейЗавершен
Черноморец
1 - 0 1 0
Спартак Кострома1 тайм
Челябинск
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

В руководстве "Ариса" высказались об игре Кокорина

Генеральный директор "Ариса" Павел Гогнидзе высказался об игре форварда Александра Кокорина.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Гогнидзе, в клубе довольны игрой Кокорина, но их беспокоит отсутствие результативных действий у форварда.

- В целом Александром мы довольны, но когда нападающий не забил в чемпионате ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи, безусловно, это беспокоит.

Но ждем, что это случится в самый решающий момент, - цитирует Гогнидзе "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Александр Кокорин провел за кипрский "Арис" во всех турнирах 18 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего форварда в 400 тысяч евро, контракт россиянина с клубом истекает по окончании текущего сезона.

Ранее агент нападающего заявил, что к Кокорину проявляют интересы российские клубы, но футболист хотел бы продлить контракт с нынешним клубом.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится