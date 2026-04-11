В руководстве "Ариса" высказались об игре Кокорина

- В целом Александром мы довольны, но когда нападающий не забил в чемпионате ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи, безусловно, это беспокоит.
Но ждем, что это случится в самый решающий момент, - цитирует Гогнидзе "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Александр Кокорин провел за кипрский "Арис" во всех турнирах 18 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего форварда в 400 тысяч евро, контракт россиянина с клубом истекает по окончании текущего сезона.
Ранее агент нападающего заявил, что к Кокорину проявляют интересы российские клубы, но футболист хотел бы продлить контракт с нынешним клубом.