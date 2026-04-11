"Надо уезжать, расти и прогрессировать". Погребняк - об интересе "ПСЖ" к Батракову

Готов ли Батраков, мы не знаем, так как нет международных матчей, но пробовать точно нужно. Он подходит парижской команде по стилю. Там есть Витинья, который примерно такого же калибра, но более мастеровитый и со своими нюансами", – сказал Погребняк.
Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что французский топ-клуб "Пари Сен-Жермен" собирает информацию об атакующем полузащитнике "Локомотива" Алексее Батракове и летом может предпринять попытку трансфера.
В этом сезоне 20-летний Батраков, который является воспитанником академии "железнодорожников", провел за московскую команду 30 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач на партнеров. Контракт игрока сборной России рассчитан до июня 2029 года.
