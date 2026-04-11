Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
1 - 2 1 2
Ахмат2 тайм
Рубин
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
0 - 1 0 1
Енисей1 тайм
Черноморец
16:00
Спартак КостромаНе начат
Челябинск
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

"Надо уезжать, расти и прогрессировать". Погребняк - об интересе "ПСЖ" к Батракову

Экс-форвард "Зенита" Павел Погребняк отреагировал на информацию о возможном интересе "ПСЖ" к полузащитнику "Локомотива" Алексею Батракову.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я верю, что парижане интересуются Батраковым. Надо уезжать, расти и прогрессировать. Если человеком интересуются топ-клубы и победители Лиги чемпионов, то надо соглашаться.

Готов ли Батраков, мы не знаем, так как нет международных матчей, но пробовать точно нужно. Он подходит парижской команде по стилю. Там есть Витинья, который примерно такого же калибра, но более мастеровитый и со своими нюансами", – сказал Погребняк.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что французский топ-клуб "Пари Сен-Жермен" собирает информацию об атакующем полузащитнике "Локомотива" Алексее Батракове и летом может предпринять попытку трансфера.

В этом сезоне 20-летний Батраков, который является воспитанником академии "железнодорожников", провел за московскую команду 30 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач на партнеров. Контракт игрока сборной России рассчитан до июня 2029 года.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится