Бывший игрок "Локомотива" высказался о перспективах в команде Ракова

Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал ситуацию с вингером Вадимом Раковым, игравшим в этом сезоне за "Крылья Советов".
"Раков просто возвращается из аренды, которая была в "Крыльях Советов". Думаю, он сейчас вряд ли сможет помочь "Локомотиву". В начале чемпионата он хорошо себя проявил. Но теперь надо заново все доказывать.

Нужен вообще другой уровень, чтобы играть в "Локомотиве". Это не уровень "Крыльев". Думаю, что Ракову дадут шанс на сборах, если у него все будет хорошо со здоровьем. Но, скорее всего, его опять отдадут в аренду", - сказал Сенников.

Вадим Раков является воспитанником Академии "Локомотива". Нынешний сезон крайний нападающий проводит на правах аренды в "Крыльях Советов", за которые сыграл 11 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт 21-летнего вингера с московским клубом действует до лета 2027 года.

В составе "железнодорожников" Раков принял участие в 46 играх во всех турнирах и записал на свой счет 3+7 по системе гол плюс пас, проведя на поле суммарно 1438 минут.

Источник: "Чемпионат"

