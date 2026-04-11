Бывший игрок "Локомотива" высказался о перспективах в команде Ракова

Нужен вообще другой уровень, чтобы играть в "Локомотиве". Это не уровень "Крыльев". Думаю, что Ракову дадут шанс на сборах, если у него все будет хорошо со здоровьем. Но, скорее всего, его опять отдадут в аренду", - сказал Сенников.
Вадим Раков является воспитанником Академии "Локомотива". Нынешний сезон крайний нападающий проводит на правах аренды в "Крыльях Советов", за которые сыграл 11 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт 21-летнего вингера с московским клубом действует до лета 2027 года.
В составе "железнодорожников" Раков принял участие в 46 играх во всех турнирах и записал на свой счет 3+7 по системе гол плюс пас, проведя на поле суммарно 1438 минут.
