"У меня были варианты продолжения карьеры в России, но пока не могу вернуться. Почему? По личным соображениям. Пока не могу рассказать", - сказал Кокорин.
Александру Кокорину сейчас 33 года и последние два сезона форвард проводит за "Арис". Профессиональную карьеру он начинал в московском "Динамо", также защищал цвета "Зенита", "Сочи" и "Спартака". В сезоне 2020/21 российский нападающий принял решение отправиться играть в Европу. В "Фиорентине" Александр провел два сезона, а потом на правах аренды перешел в кипрский клуб. В последствии форвард стал игроком "Ариса".
Источник: Sport24
Кокорин: у меня были варианты продолжения карьеры в России, но пока не могу вернуться
Российский нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин рассказал, почему он не может вернуться в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: ФК "Арис"