Сергеев отреагировал на поздравление "Зенита" после матча с "Краснодаром"

Нападающий московского "Динамо" Иван Сергеев прокомментировал поздравление от "Зенита", опубликованное после матча 29-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо"
Петербургский клуб выложил пост в честь дня рождения бывшего форварда сразу после того, как он забил победный мяч в компенсированное время.

Футболист признался, что ещё не успел посмотреть все сообщения, но отметил внимание со стороны бывшей команды.

- Я ещё даже телефон не открыл, не увидел все поздравления. То, что меня поздравил "Зенит" - спасибо большое им, я отыграл там три года, - цитирует игрока "Советский спорт".

Именно гол Сергеева в концовке встречи принёс бело-голубым победу над "Краснодаром" со счётом 2:1. Этот результат серьёзно повлиял на чемпионскую гонку: перед последним туром лидерство в РПЛ удерживает "Зенит", а южане теперь вынуждены рассчитывать не только на собственную победу.

