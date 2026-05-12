Сергеев отреагировал на поздравление "Зенита" после матча с "Краснодаром"

Футболист признался, что ещё не успел посмотреть все сообщения, но отметил внимание со стороны бывшей команды.
- Я ещё даже телефон не открыл, не увидел все поздравления. То, что меня поздравил "Зенит" - спасибо большое им, я отыграл там три года, - цитирует игрока "Советский спорт".
Именно гол Сергеева в концовке встречи принёс бело-голубым победу над "Краснодаром" со счётом 2:1. Этот результат серьёзно повлиял на чемпионскую гонку: перед последним туром лидерство в РПЛ удерживает "Зенит", а южане теперь вынуждены рассчитывать не только на собственную победу.