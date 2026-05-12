Стрепетов оценил возможный переход игрока "Балтики" в "Зенит"

Фото: ФК "Балтика"

- В "Балтике" он чувствовал себя лидером, а теперь ему придётся доказывать свою состоятельность. Если " Зенит " берёт его, значит, Сергей Семак уверен, что Андраде сможет заменить Нино, - цитирует Стрепетова "Советский спорт"

Ранее СМИ сообщили, что сине-бело-голубые готовы оформить трансфер колумбийца уже после окончания сезона.По мнению Стрепетова, в Калининграде футболист чувствовал себя уверенно, однако в составе чемпиона страны уровень конкуренции будет совсем другим.В текущем сезоне защитник сыграл 32 матча и отметился одним забитым мячом. За тур до завершения чемпионата "Балтика" занимает пятое место в таблице РПЛ, а "Зенит" лидирует с 65 очками.