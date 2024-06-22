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"Чемпионат": "Локомотив" подпишет Тимофеева, если трансфер Баринова в "Алавес" состоится

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"Локомотив" видит в экс-полузащитнике "Ахмата" Артеме Тимофееве потенциальную замену опорнику Дмитрию Баринову, которым интересуются в Испании.
Фото: "Чемпионат"
30-летний опорный полузащитник Артем Тимофеев может присоединиться к "Локомотиву". Как сообщает "Чемпионат", московский клуб подпишет экс-игрока "Ахмата" в случае, если опорный полузащитник "железнодорожников" Дмитрий Баринов перейдет в "Алавес".

Напомним, ранее сообщалось, что испанский "Алавес" заинтересован в услугах полузащитника сборной России Дмитрия Баринова. Эту информацию подтверждал и спортивный директор команды Серхио Фернандес.

Артем Тимофеев покинул "Ахмат" в статусе свободного агента. Контракт футболиста с грозненским клубом подошел к концу текущим летом. Ранее СМИ сообщали, что игрок может продолжить карьеру в "Локомотиве".

Локомотив Ахмат Алавес Российские трансферы Артем Тимофеев Дмитрий Баринов
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