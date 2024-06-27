"Мы обсудили все детали контракта Алипа с "Зенитом" - клуб уже готовит новое предложение игроку. Пока мы не видели все на бумаге, но существенные улучшения в новом договоре будут", - заявили в агентстве Player Career Management, представляющем интересы игрока.
Нуралы Алип выступает в составе "Зенита" с февраля 2022-го года. В январе 2023-го сине-бело-голубые выкупили права на футболиста у казахстанского "Кайрата" за 2 миллиона евро. Действующий контракт Нуралы Алипа с "Зенитом" истекает летом следующего года.
В минувшем сезоне на счету защитника 37 матчей за "Зенит" во всех турнирах, в которых он отметился 1-м забитым мячом. 25 матчей Алип провел в РПЛ и еще 12 раз появлялся на поле в матчах Кубка России.
"Зенит" готовит новый контракт для Нуралы Алипа с существенным улучшением условий
Стали известны подробности переговоров между "Зенитом" и представителями защитника Нуралы Алипа о новом контракте.
Фото: официальный сайт "Зенита"