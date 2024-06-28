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"СЭ": подмосковные "Химки" заинтересованы в подписании вратаря "Динамо" Антона Шунина

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Ветеран московского "Динамо" Антон Шунин может продолжить карьеру в "Химках".
Фото: официальный сайт "Динамо"
Подмосковные "Химки", которые с нового сезона будут выступать в российской Премьер-лиге, заинтересованы в подписании голкипера московского "Динамо" Антона Шунина. Как сообщает "СЭ", "Химки" планируют осуществить трансфер вратаря в статусе свободного агента.

Контракт 37-летнего ветерана с "Динамо" истекает 30-го июня 2024-го года. Ранее СМИ сообщали, что бело-голубые предложили Антону Шунину должность в структуре клуба. Сам вратарь, однако, пока не принял решения о завершении карьеры. Также, по данным источника, предложение от "Химок" - не единственное, которое поступило Шунину.

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