Подмосковные "Химки", которые с нового сезона будут выступать в российской Премьер-лиге, заинтересованы в подписании голкипера московского "Динамо" Антона Шунина. Как сообщает "СЭ", "Химки" планируют осуществить трансфер вратаря в статусе свободного агента.
Контракт 37-летнего ветерана с "Динамо" истекает 30-го июня 2024-го года. Ранее СМИ сообщали, что бело-голубые предложили Антону Шунину должность в структуре клуба. Сам вратарь, однако, пока не принял решения о завершении карьеры. Также, по данным источника, предложение от "Химок" - не единственное, которое поступило Шунину.
"СЭ": подмосковные "Химки" заинтересованы в подписании вратаря "Динамо" Антона Шунина
Ветеран московского "Динамо" Антон Шунин может продолжить карьеру в "Химках".
Фото: официальный сайт "Динамо"