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Медведев - о возможном трансфере Соболева из "Спартака" в "Зенит": слухи не комментируем

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос о возможном переходе в команду форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Зенит" предложил Соболеву контракт до лета 2028 года? Слухи не комментируем", - цитирует Медведева "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" готов заплатить московскому "Спартаку" 20 миллионов евро за переход 27-летнего нападающего Александра Соболева. Самому игроку, по данным прессы, был предложен контракт до лета 2028-го года с зарплатой 3.6 миллиона евро за сезон.

В минувшем розыгрыше РПЛ Александр Соболев появился на поле в 27-ми матчах. На счету нападающего 5 забитых мячей и 6 результативных передач.

Александр Медведев Спартак Зенит Александр Соболев Российские трансферы
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