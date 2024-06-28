"Зенит" предложил Соболеву контракт до лета 2028 года? Слухи не комментируем", - цитирует Медведева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" готов заплатить московскому "Спартаку" 20 миллионов евро за переход 27-летнего нападающего Александра Соболева. Самому игроку, по данным прессы, был предложен контракт до лета 2028-го года с зарплатой 3.6 миллиона евро за сезон.
В минувшем розыгрыше РПЛ Александр Соболев появился на поле в 27-ми матчах. На счету нападающего 5 забитых мячей и 6 результативных передач.
Медведев - о возможном трансфере Соболева из "Спартака" в "Зенит": слухи не комментируем
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос о возможном переходе в команду форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: официальный сайт "Зенита"