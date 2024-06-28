"Лучше тогда пусть Александр Иванович Медведев на поле за "Зенит" выходит, чем Соболев. От него в центре поля будет такой же результат. Примерно один уровень мастерства. Это не уровень "Зенита". Соболев - самое слабое звено в "Спартаке". Это бизнес агентов, это не про футбол. Такое не первый раз в "Зените". Не удивлюсь, если такое случится", - заявил Канищев.
Ранее в СМИ появилась информация, что санкт-петербургский "Зенит" готов подписать нападающего московского "Спартака" Александра Соболева. Сообщается, что предложение "Зенита" составляет 20 миллионов евро. Для самого футболиста готов контракт с зарплатой 3.6 миллиона евро в год.
По данным источников, "Спартак" продолжает требовать от "Зенита" 30 миллионов евро за трансфер Соболева. Сам игрок, по данным журналистов, хотел бы принять предложение "Зенита" и выражает недовольство тем, что переговоры не продвигаются.
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев в ответ на вопрос о возможном переходе Соболева заявил, что в клубе слухи не комментируют.
Источник: "Чемпионат"
Канищев: Соболев - слабое звено в "Спартаке". Лучше пусть Медведев за "Зенит" выходит, у них один уровень мастерства
Экс-футболист "Зенита" Александр Канищев критически высказался о возможном переходе в команду форварда Александра Соболева из "Спартака".
Фото: официальный сайт "Зенита"