"Есть предложения по Лукасу Вере от зарубежных и российских команд. Однако они не устраивают как наш клуб, так и самого футболиста", - цитирует слова Еремякина Sport24.
В составе "Оренбурга" аргентинский полузащитник провел 60 матчей в официальных турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 12 голевых передач. Ранее выступал за такие клубы как "Уракан" и "Ланус".
Трансферная стоимость Лукаса Веры оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.
В чемпионате России-23/24 "Оренбург" занял итоговое 12 место, набрав 31 очко в 30 матчах.
Президент "Оренбурга" подтвердил интерес к Лукасу Вере со стороны других клубов
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин подтвердил интерес к полузащитнику клуба Лукасу Вере со стороны других команд.
Фото: ФК "Оренбург"