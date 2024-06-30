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Президент "Оренбурга" подтвердил интерес к Лукасу Вере со стороны других клубов

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин подтвердил интерес к полузащитнику клуба Лукасу Вере со стороны других команд.
Фото: ФК "Оренбург"
"Есть предложения по Лукасу Вере от зарубежных и российских команд. Однако они не устраивают как наш клуб, так и самого футболиста", - цитирует слова Еремякина Sport24.

В составе "Оренбурга" аргентинский полузащитник провел 60 матчей в официальных турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 12 голевых передач. Ранее выступал за такие клубы как "Уракан" и "Ланус".

Трансферная стоимость Лукаса Веры оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3 млн евро.

В чемпионате России-23/24 "Оренбург" занял итоговое 12 место, набрав 31 очко в 30 матчах.

Оренбург Российские трансферы Чемпионат России ПЛ
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