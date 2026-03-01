Колосков - о переносе матча "Сочи" и "Спартака": будут играть завтра без проблем

"У нас вся территория России под ударом, к сожалению. В Воронеже стреляют, в Волгограде стреляют. Что, из Воронежа игры переносить? Эти вопросы надо Алаеву задавать, он вам расскажет, кто этим руководит.
Будут играть завтра безо всяких проблем", - сказал Колосков "Советскому спорту".
Встреча 19-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Сочи" должна была состояться сегодня, 1 марта. Начало было запланировано на 16:00 по московскому времени. Позже пресс-служба РПЛ сообщила о переносе матча из-за угрозы атаки БПЛА.
На данный момент "Сочи" занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. "Спартак" находится на 6-й позиции с 29 баллами в своем активе.