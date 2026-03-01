Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Сочи
Перенесён
Спартак
Ахмат
1 - 0 1 0
ЦСКА1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

Колосков - о переносе матча "Сочи" и "Спартака": будут играть завтра без проблем

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию вокруг переноса матча 19-го тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
Почетный президент РФС заявил, что матчу "Сочи" и "Спартака" завтра ничего не помешает.

"У нас вся территория России под ударом, к сожалению. В Воронеже стреляют, в Волгограде стреляют. Что, из Воронежа игры переносить? Эти вопросы надо Алаеву задавать, он вам расскажет, кто этим руководит.

Будут играть завтра безо всяких проблем", - сказал Колосков "Советскому спорту".

Встреча 19-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Сочи" должна была состояться сегодня, 1 марта. Начало было запланировано на 16:00 по московскому времени. Позже пресс-служба РПЛ сообщила о переносе матча из-за угрозы атаки БПЛА.

На данный момент "Сочи" занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. "Спартак" находится на 6-й позиции с 29 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится