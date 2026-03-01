Матчи Скрыть

Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Сочи
Перенесён
Спартак
Ахмат
0 - 0 0 0
ЦСКА1 тайм

Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

Тренер "Спартака" Карседо высказался о матче с "Сочи"

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо высказался о матче 19-го тура РПЛ против "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
Испанский специалист заявил, что главной целью для команды является победа.

"Сборы были очень длинными, мы готовы к этой игре. Цель у нас одна - победа.

Сейчас важно, что команде нужно значительно прибавлять. Думаю, мы готовы это сделать, мы много работали.
Нам важно одержать победу для обретения уверенности", - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".

Матч 19-го тура чемпионата России между "Сочи" и московским "Спартаком" должен был состояться сегодня. Встреча была перенесена из-за угрозы атаки БПЛА, дата и время пока не сообщаются.

На данный момент красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 18-ти матчах. "Сочи" находится на 16-й строчке с 9 баллами в своем активе.

