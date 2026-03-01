Тренер "Спартака" Карседо высказался о матче с "Сочи"

"Сборы были очень длинными, мы готовы к этой игре. Цель у нас одна - победа.
Сейчас важно, что команде нужно значительно прибавлять. Думаю, мы готовы это сделать, мы много работали.Нам важно одержать победу для обретения уверенности", - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".
Матч 19-го тура чемпионата России между "Сочи" и московским "Спартаком" должен был состояться сегодня. Встреча была перенесена из-за угрозы атаки БПЛА, дата и время пока не сообщаются.
На данный момент красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 18-ти матчах. "Сочи" находится на 16-й строчке с 9 баллами в своем активе.