РПЛ сделала официальное заявление по переносу матча "Сочи" - "Спартак"

Фото: ФК "Спартак"

"По решению главного арбитра матч 19-го тура Мир РПЛ "Сочи" - " Спартак " будет перенесен на другую дату в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности. О новой дате и времени мы сообщим дополнительно", - написала пресс-служба РПЛ.

Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между "Сочи" и московским "Спартаком" должен был состояться в 16:30 по московскому времени. Позже в РПЛ сообщили о переносе матча на час из-за угрозы атаки БПЛА.На данный момент подопечные Хуана Карлоса Карседо занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. "Сочи" находится на 16-й строчке с 9 баллами в своем активе.