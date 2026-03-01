Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Сочи
Перенесён
Спартак
Ахмат
1 - 0 1 0
ЦСКА1 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

РПЛ сделала официальное заявление по переносу матча "Сочи" - "Спартак"

Пресс-служба РПЛ прокомментировала ситуацию вокруг матча "Сочи" и "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"По решению главного арбитра матч 19-го тура Мир РПЛ "Сочи" - "Спартак" будет перенесен на другую дату в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности. О новой дате и времени мы сообщим дополнительно", - написала пресс-служба РПЛ.

Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между "Сочи" и московским "Спартаком" должен был состояться в 16:30 по московскому времени. Позже в РПЛ сообщили о переносе матча на час из-за угрозы атаки БПЛА.

На данный момент подопечные Хуана Карлоса Карседо занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. "Сочи" находится на 16-й строчке с 9 баллами в своем активе.

