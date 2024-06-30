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Агент: у меня нет ответа, останется ли Миранчук в "Локомотиве"

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Агент полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука Вадим Шпинев не смог ответить, останется ли игрок в клубе.
Фото: Чемпионат.com
"У меня нет ответа на ваш вопрос", - цитирует агента "РБ Спорт".

Трудовое соглашение атакующего полузащитника сборной России Антона Миранчука с московским "Локомотивом" истекает сегодня, 30 июня. Ранее игрок прошел медицинское обследование и проводит сборы в составе "железнодорожников". 28-летний хавбек принял участие в товарищеском матче красно-зеленых против "Родины", который завершился со счетом 0:1.

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