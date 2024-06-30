"У меня нет ответа на ваш вопрос", - цитирует агента "РБ Спорт".
Трудовое соглашение атакующего полузащитника сборной России Антона Миранчука с московским "Локомотивом" истекает сегодня, 30 июня. Ранее игрок прошел медицинское обследование и проводит сборы в составе "железнодорожников". 28-летний хавбек принял участие в товарищеском матче красно-зеленых против "Родины", который завершился со счетом 0:1.
Агент: у меня нет ответа, останется ли Миранчук в "Локомотиве"
Агент полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука Вадим Шпинев не смог ответить, останется ли игрок в клубе.
Фото: Чемпионат.com