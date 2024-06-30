Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Англия
2 - 1 2 1
СловакияЗавершен
Испания
2 - 1 2 1
Грузия2 тайм

Президент "Оренбурга" рассказал, что клуб не планирует продажу Горбани этим летом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что клуб не планирует продавать Мохаммада Горбани в летнее межсезонье.
Фото: ФК "Оренбург"
"В наши планы не входит продажа Горбани этим летом. Иранец полгода как пришел в наш клуб. Рано еще его отпускать", - цитирует слова Еремякина Sport24.

Иранский футболист перешел в "Оренбург" зимой 2024 года. В Российской Премьер-Лиге Горбани провел 11 матчей и отметился 1 забитым голом. Ранее игрок выступал в таких клубах как иранские "Сепахан" и "Нассаджи". В составе национальной иранской сборной дебютировал 26 мая 2024 года, выйдя в основном составе на отборочный матч ЧМ-2026 против Туркменистана.

Трансферная стоимость Мохаммада Горбани оценивается интернет-порталом суммой в 800 тысяч евро.

Оренбург Мохаммад Горбани Чемпионат России ПЛ Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится