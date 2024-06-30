"В наши планы не входит продажа Горбани этим летом. Иранец полгода как пришел в наш клуб. Рано еще его отпускать", - цитирует слова Еремякина Sport24.
Иранский футболист перешел в "Оренбург" зимой 2024 года. В Российской Премьер-Лиге Горбани провел 11 матчей и отметился 1 забитым голом. Ранее игрок выступал в таких клубах как иранские "Сепахан" и "Нассаджи". В составе национальной иранской сборной дебютировал 26 мая 2024 года, выйдя в основном составе на отборочный матч ЧМ-2026 против Туркменистана.
Трансферная стоимость Мохаммада Горбани оценивается интернет-порталом суммой в 800 тысяч евро.
Президент "Оренбурга" рассказал, что клуб не планирует продажу Горбани этим летом
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, что клуб не планирует продавать Мохаммада Горбани в летнее межсезонье.
Фото: ФК "Оренбург"