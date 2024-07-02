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Мостовой: 25 миллионов за Илича - это безумие. Понятно, что у "Зенита" есть деньги, но куда им столько игроков?

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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном переходе серба Ивана Илича из "Торино" в "Зенит" за 25 миллионов евро.
Фото: Getty Images
"25 миллионов евро за Илича? Это просто безумие. Я не понимаю такого. Понятно, что у них есть деньги, но куда им столько игроков? У "Зенита" скоро лавка закончится, места уже не будет. За игроком этим не следил. Но как-то 25 миллионов в нынешнее время выделяются на фоне остальных. Такие трансферы в РПЛ никто себе не может позволить", - заявил Мостовой.

Ранее в СМИ появилась информация, что санкт-петербургский "Зенит" планирует подписать центрального полузащитника сборной Сербии и итальянского "Торино" Ивана Илича. По данным источников, сумма трансфера может составить 25 миллионов евро, а сам игрок в случае перехода получит контракт с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

Год назад "Торино" приобрел Ивана Илича у "Вероны" за 16.5 миллиона евро. До переезда в Италию сербский хавбек был на контракте с "Манчестер Сити", но большую часть времени провел в арендах. Контракт 23-летнего футболиста с "Торино" рассчитан до лета 2027-го года. В минувшем сезоне на счету Илича 31 матч в Серии А. В чемпионате Италии-2023/24 игрок отметился 3-мя голами и 2-мя результативными передачами.

Источник: "РБ Спорт"

Иван Илич Торино Зенит Российские трансферы
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