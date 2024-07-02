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"РБ Спорт": Саравия прошел медосмотр перед трансфером в "Ростов", завтра он вылетит в Россию

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Полузащитник Родриго Саравия в ближайшее время станет игроком "Ростова".
Фото: Getty Images
23-летний опорный полузащитник уругвайского "Пеньяроля" Родриго Саравия близок к переходу в "Ростов". Как сообщает "РБ Спорт", футболист уже прошел медосмотр перед осуществлением трансфера. По данным источника, завтра хавбек решит последние детали с визой и сразу же отправится в Россию.

Сумма трансфера Саравии в "Ростов", по данным СМИ, составит 2.1 миллиона долларов. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1.8 миллиона евро. Прошлый сезон Родриго Саравия провел в клубе "Химнасия" из чемпионата Аргентины на правах аренды.

Родриго Саравия Ростов Российские трансферы Пеньяроль
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