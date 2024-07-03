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Экс-футболист "Спартака" Гаврилов - об агенте Угальде: он не соображает, что говорит

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Бывший игрок "Спартака" Юрий Гаврилов раскритиковал Курта Морсинка, агента форварда красно-белых Манфреда Угальде, после слов о трансфере его клиента в Россию.
Фото: ФК "Спартак"
"Он не соображает, что он говорит. Говорит, что Угальде пришел только деньги получать... А играть кто будет?" - приводит слова Гаврилов "СЭ".

Ранее Курт Морсинк, представляющий интересы нападающего "Спартака" Манфреда Угальде заявил о том, что трансфер его клиента из "Твенте" летом 2024-го года был обусловлен исключительно финансовой выгодой. Помимо прочего, агент заявил, что Угальде покинет "Спартак", когда заработает достаточно денег.

В январе 2024-го года Манфред Угальде перешел в "Спартак" из нидерландского "Твенте" за 15 миллионов евро. За 12 матчей в РПЛ в сезоне 2023/24 коста-риканец результативными действиями не отметился.

Юрий Гаврилов Спартак Манфред Угальде
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