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Товарищеские матчи. Клубы

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1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Ростов
3 - 1 3 1
Динамо МхЗавершен
Динамо
2 - 2 (П 2 - 4) 2 224
ПартизанЗавершен

"Ростов" обыграл махачкалинское "Динамо" с голом Роналдо

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"Ростов" одержал победу над махачкалинским "Динамо" в товарищеском матче (3:1).
Фото: ФК "Ростов"
"Ростов" смог одержать волевую победу над "динамовцами" из Махачкалы со счетом 3:1. Первым голом в матче отметился игрок махачкалинцев Касинтура, открыв счет на 47 минуте. Дальше забивали только игроки ростовской команды: счет сравнял Егор Голенков, отличившись с пенальти, также голами отметились Имран Азнауров и Роналдо.

Встреча состоялась на "Ростов-Арене".

"Ростов" в Чемпионате России-24/25 стартует домашним матчем против ЦСКА 20 июля. Махачкалинское "Динамо" сыграет 21 июня в гостях против "Химок".

Товарищеский матч

Ростов - Динамо Мх 3:1 (0:0)

Голы: Голенков, 72 (пен.), Азнауров, 74, Роналдо, 77 - Касинтура, 47

Товарищеские матчи Ростов Динамо Мх
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