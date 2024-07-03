"Ростов" смог одержать волевую победу над "динамовцами" из Махачкалы со счетом 3:1. Первым голом в матче отметился игрок махачкалинцев Касинтура, открыв счет на 47 минуте. Дальше забивали только игроки ростовской команды: счет сравнял Егор Голенков, отличившись с пенальти, также голами отметились Имран Азнауров и Роналдо.
Встреча состоялась на "Ростов-Арене".
"Ростов" в Чемпионате России-24/25 стартует домашним матчем против ЦСКА 20 июля. Махачкалинское "Динамо" сыграет 21 июня в гостях против "Химок".
Товарищеский матч
Ростов - Динамо Мх 3:1 (0:0)
Голы: Голенков, 72 (пен.), Азнауров, 74, Роналдо, 77 - Касинтура, 47
"Ростов" обыграл махачкалинское "Динамо" с голом Роналдо
Фото: ФК "Ростов"