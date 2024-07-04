"При переходе не было разговоров о том, что Личка видит меня основным вратарем "Динамо". Будет здоровая конкуренция. Кто сильнее, тот и будет играть", - цитирует Лунёва "РБ Спорт".
Андрей Лунёв перешёл в московское "Динамо" из азербайджанского "Карабаха" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В завершившемся сезоне голкипер провёл за азербайджанский клуб во всех турнирах 34 встречи, пропустил 43 мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в десяти матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в один миллион евро, контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года.
Лунёв: при переходе не было разговоров о том, что Личка видит меня основным вратарём "Динамо"
Голкипер московского "Динамо" Андрей Лунёв заявил, что он не является основным вратарём команды.
Фото: ФК "Динамо"