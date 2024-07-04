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Агент Кордовы: возвращение Серхио в Россию невозможно

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Футбольный агент Андрейна Лопес, представляющий интересы нападающего Серхио Кордовы, высказался о возможном возвращении игрока в Россию.
Фото: ФК "Сочи"
"Возвращение Кордовы в Россию невозможно. Такой вариант не рассматривается", - цитирует Лопес "РБ Спорт".

Серхио Кордова перешёл в "Сочи" из турецкого "Аланьяспора" в зимнее трансферное окно на правах аренды. Нападающий провёл за южан во всех турнирах 11 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1,5 миллионов евро.

По итогам сезона-2023/2024 команда Роберта Морено заняла последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетела в Первую лигу.

Серхио Кордова Сочи
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