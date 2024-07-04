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Осинькин - о Песьякове: мы брали не кота в мешке, мы знали, что он умеет и что он может нам дать

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Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о голкипере Сергее Песьякове.
Фото: ФК "Ростов"
"Как оценю игру Песьякова с "Рубином" и КАМАЗом? В обоих матчах он сыграл по тайму. Мы понимаем его уровень. Мы брали не кота в мешке, мы знали, что он умеет и что он может нам дать. Пока всё нормально", - цитирует Осинькина Metaratings.

Сергей Песьяков перешёл в самарские "Крылья Советов" из "Ростова" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне голкипер принял участие в 25-ти встречах в составе южан, пропустил 37 мячей и семь раз сохранил ворота в неприкосновенности. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в 500 тысяч евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2025 года.

По итогам сезона-2023/2024 команда Игоря Осинькина заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, подопечные Валерия Карпина расположились на седьмой строчке.

Крылья Советов Игорь Осинькин Сергей Песьяков Российские трансферы
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