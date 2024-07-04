- Это в первую очередь непонимание, из чего складывается трансфер футболиста в долгосрочной перспективе. Они приняли решение, что у них будет такой-то уровень зарплат в команде. Но сейчас они не подписали Антона. Значит, на эту позицию нужен хотя бы примерный по уровню игрок. Такого нет на рынке. Но даже если он появится, надо заплатить за его трансфер, предложить ему зарплату, дать подписной бонус и агентские выплаты. Если эти цифры положить на другую чашу весов, получится, что они заплатят гораздо больше, чем за продление Антона, - передаёт слова Кузьмичёва "РБ Спорт".
Ранее было официально объявлено, что 28-летний атакующий полузащитник сборной России Антон Миранчук покинул по завершении срока действия контракта московский "Локомотив", воспитанником которого является. В прошедшем сезоне Миранчук-младший провёл за красно-зелёных 38 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и выполнил 7 результативных передач.
По словам агента Антона Вадима Шпинёва, Миранчук с высокой вероятностью продолжит карьеру в одном из зарубежных чемпионатов.
Московский "Локомотив" в сезоне-2023/2024 занял четвёртое место в Российской премьер-лиге, набрав 53 очка в 30 сыгранных матчах.
Кузьмичёв: "Локомотив" заплатит при трансфере равноценного игрока гораздо больше, чем за продление Антона Миранчука
Экс-директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичёв прокомментировал решение руководства "железнодорожников" не продлевать контракт с атакующим полузащитником Антоном Миранчуком.
Фото: ФК "Локомотив"