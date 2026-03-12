"ПСЖ" Сафонова обыграл "Челси" в матче с 7 голами

"ПСЖ" уверенно обыграл "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 5:2.

Счёт в игре открыли хозяева уже в начале встречи: отличился Брэдли Баркола. Позже защитник английской команды Мало Гюсто восстановил равновесие, однако перед перерывом Усман Дембеле снова вывел парижан вперёд.



Во втором тайме "Челси" вновь сравнял счёт - мяч забил Энцо Фернандес. После этого инициатива окончательно перешла к хозяевам. Витинья забил третий гол "ПСЖ", а ближе к концовке встречи дважды отличился Хвича Кварацхелия, установив окончательный результат - 5:2.



Ответная игра запланирована на 17 марта.



Голы: Барколя, 10, Дембеле, 40, Витинья, 74, Кварацхелия, 86, 90+4 - Гюсто, 28, Фернандес, 57.



"ПСЖ": Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери (Эрнандес, 78), Витинья, Жоау Невеш, Дуэ (Кварацхелия, 62), Дембеле (Ли Кан Ин, 69), Барколя (Меюлу, 78).



"Челси": Йоргенсен, Джеймс, Фофана, Кукурелья, Чалоба, Кайседо, Гюсто, Палмер (Лавия, 83), Фернандес, Нету, Жоао Педро (Делап, 83).

