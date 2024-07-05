"Дзюба до сих пор остается без команды, потому что в российских клубах все знают о его сложном характере. Это токсичный игрок. Его приход может создать больше проблем, чем пользы. Поэтому никто не хочет его брать", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Напомним, что форвард Артём Дзюба покинул московский "Локомотив" по окончании контракта на правах свободного агента. В завершившемся сезоне нападающий принял участие в 26-ти матчах за "Локомотив" во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в два миллиона евро. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард может перейти в китайский "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.
По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 53 очка в 30-ти встречах.
Петржела: Дзюба до сих пор остается без команды, потому что в российских клубах все знают, что он токсичный
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался об Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"