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Петржела: Дзюба до сих пор остается без команды, потому что в российских клубах все знают, что он токсичный

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Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался об Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Дзюба до сих пор остается без команды, потому что в российских клубах все знают о его сложном характере. Это токсичный игрок. Его приход может создать больше проблем, чем пользы. Поэтому никто не хочет его брать", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

Напомним, что форвард Артём Дзюба покинул московский "Локомотив" по окончании контракта на правах свободного агента. В завершившемся сезоне нападающий принял участие в 26-ти матчах за "Локомотив" во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего игрока в два миллиона евро. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард может перейти в китайский "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

По итогам сезона-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 53 очка в 30-ти встречах.

Властимил Петржела Артем Дзюба Российские трансферы
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