"С будущим Гогуа все будет хорошо, посмотрим, где он начнет сезон. Переход в "Химки" возможен. Интерес к нему есть отовсюду. В ближайшее время определимся", - цитирует Селюка "РБ Спорт".
Защитник Седрик Гогуа в прошлом сезоне провёл 11 матчей за ярославский "Шинник" и не отметился результативными действиями. Ранее ивуариец выступал за "СИК", "Ротор", "Истиклол", "Партизан", "Тамбов" и ЦСКА. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 250 тысяч евро. Контракт 29-летнего защитника с клубом истёк 30-го июня.
Селюк: переход Седрика Гогуа в "Химки" возможен
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Седрика Гогуа, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА