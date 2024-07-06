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Селюк: переход Седрика Гогуа в "Химки" возможен

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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Седрика Гогуа, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
"С будущим Гогуа все будет хорошо, посмотрим, где он начнет сезон. Переход в "Химки" возможен. Интерес к нему есть отовсюду. В ближайшее время определимся", - цитирует Селюка "РБ Спорт".

Защитник Седрик Гогуа в прошлом сезоне провёл 11 матчей за ярославский "Шинник" и не отметился результативными действиями. Ранее ивуариец выступал за "СИК", "Ротор", "Истиклол", "Партизан", "Тамбов" и ЦСКА. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 250 тысяч евро. Контракт 29-летнего защитника с клубом истёк 30-го июня.

Дмитрий Селюк Седрик Гогуа Химки
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