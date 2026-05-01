Об этом сообщает The Touchline со ссылкой на журналиста Бласкеса Фонта. По данным источника, вероятность трансфера оценивается в 80 процентов. Отмечается, что португалец готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в каталонский клуб.
Ожидается, что 31-летний игрок покинет "Манчестер Сити" после завершения контракта и перейдёт в "Барселону" в статусе свободного агента.
Бернарду Силва готов сократить зарплату ради испанского клуба - источник
Бернарду Силва близок к переходу в "Барселону".
Фото: Getty Images