Бернарду Силва готов сократить зарплату ради испанского клуба - источник

Бернарду Силва близок к переходу в "Барселону".

Фото: Getty Images

Об этом сообщает The Touchline со ссылкой на журналиста Бласкеса Фонта. По данным источника, вероятность трансфера оценивается в 80 процентов. Отмечается, что португалец готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в каталонский клуб.



Ожидается, что 31-летний игрок покинет "Манчестер Сити" после завершения контракта и перейдёт в "Барселону" в статусе свободного агента.

