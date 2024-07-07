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Баринов - об отказе "Мецу" в переходе: я достоин большего

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Опорный полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о трансферных переговорах с "Алавесом" и "Мецом".
Фото: ФК "Локомотив"
"Руководство "Локомотива" подтвердило мне интерес от этих клубов — они даже направляли официальные бумаги. "Мецу" я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в Лигу 2 — наверное, я достоин большего", - цитирует слова Баринова Sport24. Также ранее в СМИ появилась информация, что игрок отказал и испанскому "Алавесу", так как его не устроила предложенная зарплата.

На данный момент Дмитрий Баринов является игроком московского "Локомотива". Нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. В составе "железнодорожников" футболист стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка России. За красно-зеленых опорный полузащитник провел 215 матчей, забил 10 мячей и отдал 14 голевых передач.

Трансферная стоимость Дмитрия Баринова оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 8 млн евро.

Дмитрий Баринов Локомотив Мец Алавес Российские трансферы
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