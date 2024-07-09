Об этом проинформировали в Российском футбольном союзе, продажа билетов началась 26 июня. Встреча за Суперкубок пройдет 13 июля на стадионе "Волгоград Арена", вместимость которого 45 тысяч мест.
Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит", сине-бело-голубые в прошедшем сезоне завоевали также Кубок России и выиграли чемпионат. "Краснодар" занял второе место в РПЛ и получил право побороться за Суперкубок сезона 2024-25.
Источник: "Чемпионат"
Более 40 тысяч билетов продано на матч Суперкубка России между "Зенитом" и "Краснодаром"
На матч Суперкубка России между "Зенитом" и "Краснодаром" продали 40 200 билетов.
Фото: Telegram-канал "Волгоград Арена"