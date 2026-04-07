Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спортинг Лиссабон
22:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
22:00
БаварияНе начат

Экс-игрок "Крыльев Советов": отставка Адиева - это импульсивное решение

Бывший игрок "Крыльев Советов" Зураб Циклаури высказался об отставке Магомеда Адиева из клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Зураб Циклаури заявил, что руководство "Крыльев Советов" не до конца продумало решение об отставке Магомеда Адиева.

"Отставка Адиева - это импульсивное решение, до конца не продуманное.
Не знаю, на основании каких умозаключений это сделали. Оценивать это решение мы сможем в июне, когда закончится чемпионат", - сказал Циклаури "Советскому спорту".

Магомед Адиев являлся главным тренером самарских "Крыльев Советов" с начала июня 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 31 матч, одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. 1 апреля 2026 года пресс-служба клуба объявила об уходе российского специалиста.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится