Экс-игрок "Крыльев Советов": отставка Адиева - это импульсивное решение

"Отставка Адиева - это импульсивное решение, до конца не продуманное.Не знаю, на основании каких умозаключений это сделали. Оценивать это решение мы сможем в июне, когда закончится чемпионат", - сказал Циклаури "Советскому спорту".
Магомед Адиев являлся главным тренером самарских "Крыльев Советов" с начала июня 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 31 матч, одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. 1 апреля 2026 года пресс-служба клуба объявила об уходе российского специалиста.