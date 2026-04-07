Карседо провел встречу с ветеранами "Спартака"

"Карседо рассказал ветеранам о принципах работы. Легенды дали свои советы и поддержали тренера. А в конце встречи подарили ему книгу об истории " Спартака ", ретро-форму и вымпел с автографами!" - написано в Telegram-канале "Спартака".

В пресс-службе отметили, что на встрече присутствовали Олег Романцев, Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Анзор Кавазашвили, Александр Мирзоян, Сергей Шавло и Вагиз Хидиятуллин.Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 7 матчей, одержали 5 побед и потерпели 2 поражения. Соглашение с испанским специалистом рассчитано до конца июня 2028 года.