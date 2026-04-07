Наумов назвал фаворита в матче "Динамо" и "Краснодара"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о предстоящем матче "Динамо" и "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
Николай Наумов заявил, что "Краснодар" победит "Динамо" за счет глубины состава и стабильности команды.

"Сейчас, конечно, уже поздняя стадия Кубка, но какую-то ротацию в предстоящем матче "Краснодар", думаю, сделает.

Но думаю, что даже при ротации "Краснодар" все равно выиграет этот матч. Опять же, глубина состава, и команда очень стабильна. Класс действующих чемпионов в этой встрече скажется", - сказал Наумов "Матч ТВ".

Завтра, 8 апреля, на "ВТБ Арене" состоится первый матч в рамках финала Пути РПЛ Кубка России между московским "Динамо" и "Краснодаром". Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Вторая игра пройдет 5 мая. Подопечные Мурада Мусаева встретятся с бело-голубыми в Краснодаре на стадионе "Ozon Арене".

