Наумов назвал фаворита в матче "Динамо" и "Краснодара"

"Сейчас, конечно, уже поздняя стадия Кубка, но какую-то ротацию в предстоящем матче "Краснодар", думаю, сделает.
Но думаю, что даже при ротации "Краснодар" все равно выиграет этот матч. Опять же, глубина состава, и команда очень стабильна. Класс действующих чемпионов в этой встрече скажется", - сказал Наумов "Матч ТВ".
Завтра, 8 апреля, на "ВТБ Арене" состоится первый матч в рамках финала Пути РПЛ Кубка России между московским "Динамо" и "Краснодаром". Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.
Вторая игра пройдет 5 мая. Подопечные Мурада Мусаева встретятся с бело-голубыми в Краснодаре на стадионе "Ozon Арене".