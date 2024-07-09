"Алонсо объявил, что у него есть опция в контракте, которой он воспользуется. Хуниор уже уведомил клуб об уходе и попрощался с командой. Он хочет вернуться к семье в Южную Америку. Официально об этом пока не объявлено, поскольку ещё нужно согласовать детали. А Кастаньо, Кордобу и Оласу, конечно же, ждём с Кубка Америки обратно", - заявил Мусаев.
Хуниор Алонсо перешел в "Краснодар" из "Атлетико Минейро" в январе 2022-го года. В марте того же года он воспользовался правилом ФИФА, позволяющим футболистам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами РПЛ и УПЛ. В январе 2023-го года Алонсо вернулся в "Краснодар", в составе которого выступал до конца сезона 2023/24.
Весной прошлого года ФИФА продлила действие этого правила. В новой версии данного пункта, однако, этой опцией не могут воспользоваться легионеры, вернувшиеся и в клуб после приостановки контракта, а также иностранцы, заключившие новые контракты после 7-го марта 2022-го года. Контракт Хуниора Алонсо с "Краснодаром" действует до июня 2025-го года.
Источник: "Чемпионат"
Мусаев: Алонсо уведомил "Краснодар" об уходе. Он сказал, что у него есть опция в контракте
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал об уходе из клуба парагвайца Хуниора Алонсо.
Фото: "Чемпионат"